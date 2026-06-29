Нічні удари по Криму: ймовірно, уражена електропідстанція, в Севастополі чули вибухи

Вночі та рано вранці 29 червня в окупованому Криму були чутні вибухи та стрілянина. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, на супутникових знімках сервісу NASA Firms зафіксували пожежі в районі аеродрому цивільної малої авіації в Керчі та великої вузлової електропідстанції «Мар’янівка», де частково відключалася електрика.

За повідомленням підконтрольного РФ голови міста Михайла Развожаєва, повітряна тривога в Севастополі лунала двічі: з 23:27 до 00:50 та з 06:08 до 07:33. Развожаєв заявив, що два безпілотники було збито в районі Північної сторони, а всього за добу російська ППО нібито збила 29 дронів. Підтверджень цьому, а також кількості безпілотників, які не вдалося збити, він не оприлюднив.

Як повідомив телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів, уночі в Керчі було чути вибухи та стрілянину. Вранці з’явилося повідомлення про ймовірну пожежу в районі аеродрому цивільної малої авіації у Керчі.





Також, за даними «Кримського вітру», із села Мар’янівка Курманського району, де розташована велика вузлова електропідстанція ПС 220/35 кВ «Мар’янівка», у бік селища Курман піднімається чорний дим. Майже з 04:00 у Мар’янівці та, ймовірно, прилеглих селах відсутня електроенергія.

Крім того, після нічної атаки на Тамані біля села Іллінка горить «Перехідний пункт «Кубань» так званого «Кримського енергомосту».

До складу об’єктів кабельного переходу через Керченську протоку входять підводні кабельні лінії по дну протоки та перехідні пункти на обох берегах протоки – на Таманському півострові та в Криму.

«З боку Таманського півострова розміщений майданчик перехідного пункту, ділянки КЛ 220 кВ від ПП «Кубань» до рівня води, під’їзна дорога до перехідного пункту та ПЛ 10 кВ для забезпечення власних потреб перехідного пункту... Кожна лінія може пропустити 285 МВт електроенергії», – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, протягом п’яти годин був перекритий рух автомобілів Керченським мостом – про це повідомляв підконтрольний російській владі телеграм-канал про ситуацію на мосту. Станом на 10:00 в черзі перед мостом з боку Тамані було 730 автомобілів, з боку Керчі - 370.

У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».