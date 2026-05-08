«Нічні вовки» прибули до Чехії в рамках мотопробігу до 9 травня

Мотоциклісти європейського відділення російського байкерського клубу «Нічні вовки», відомого зв’язками з главою РФ Володимиром Путіним, прибули до Чехії в межах щорічного мотопробігу до 9 травня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Маршрут проходить через низку європейських країн і відтворює шлях наступу Червоної армії у 1945 році. Фінальною точкою заявлений Берлін. На всіх зупинках передбачене покладання квітів до пам’ятників радянським солдатам.

У Чехії низка політиків розглядає мотопробіг «Дороги Перемоги» як елемент російської пропаганди та гібридного впливу в Європі після анексії Криму. Прибуття байкерів на Ольшанське кладовище в Празі, де розташований меморіал радянським солдатам, неодноразово супроводжувалося протестами.





Сьогодні біля входу на Ольшанське кладовище у Празі, де розташований радянський військовий меморіал, байкерів зустріли протестувальники. Кілька десятків людей з українськими прапорами та плакатами проти «Нічних вовків» викрикували «Ганьба», поки байкери йшли до цвинтаря.

Серед них були українці та чехи, а також чеські байкери, які не підтримують проросійську байкерську організацію.





Організатор акції Отакар Вангемунд розповів у коментарі Радіо Свобода:

«Це вже традиційна акція для нас. Так звані «Нічні вовки» вирушають у мотопробіг навколо Європи для того, щоб поширювати путінську пропаганду через викривлення історії. Ми на цьому протесті, щоб ці темні сили не змогли заплямувати українців, як нацистів, а себе виставити «визволителями».

Учасниця акції чешка Крістіна розповіла, що виступає проти мотопробігу, тому що не не хоче, щоб «минуле знову повторилося»:

«Коли ти бачиш цих людей, вони агресивні. І, можливо, просто не розуміють реальність. Я відчуваю, що маю щось робити, тож взяла український стяг і прийшла сюди, щоб показати, що не згодна».





На іншій стороні вулиці навпроти кладовища зібралися прихильники «Нічних вовків» – вони принесли радянські прапори, георгіївські стрічки, дехто з них був одягнений в елементи радянської військової форми. Дехто з них відмовлявся говорити з кореспонденткою Радіо Свобода.

«Там, де є «Вовки», там добро і радість, це дає сили не тільки мені... Путін, він про визволення, він у довірі. Війна в Україні це свавілля», – сказала Тетяна.

Жінка народилася на Донбасі, але вже багато років живе в Чехії. На питання, кого підтримує в російсько-українській війні, вона відповіла, що «на стороні Господа».

«Я думаю, що зустрічати «Нічних вовків» – це хороша традиція. Для мене важливо знати історію та поважати її. Всі, хто зараз стоїть на цій вулиці, по обидва боки, ми не знаємо правди про війну в Україні, що стоїть за цим і які справжні причини цього», – сказала Злата зі Словаччини, яка теж прийшла підтримати мотоклуб.





Російські «Нічні вовки» та їхній лідер Олександр Залдостанов відомі своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним. Разом з ними Путін здійснив поїздку окупованим Кримом у 2019 році. Розслідування журналістів неодноразово вказувало про привілеї та матеріальну підтримку, яку клуб отримував у Росії.

Після початку агресії Росії Україна запровадила санкції як щодо російського й білоруського байкерських клубів «Нічних вовків», так і щодо їхніх лідерів. Оскільки російським та білоруським членам клубу в’їзд до Євросоюзу заборонений, вони попросили провести їхній мотопробіг «Дороги Перемоги» байкерів свого європейського відділення Night MC Europe – громадян Німеччини, Чехії, Словаччини, Польщі. Найчастіше це уродженці Росії, які отримали громадянство країн ЄС.