На виборах у Нідерландах перемагає партія прем’єра Марка Рютте

На парламентських виборах у Нідерландах перемагає партія чинного прем’єра Марка Рютте, свідчать результати екзитполів.

Народна партія за свободу і демократію на чолі з Рютте отримує близько 23 відсотків голосів і може розраховувати на 36 мандатів у парламенті, що складається зі 150 депутатів.

На другому місці лівоцентристська партія «Демократи-66», що входить до нинішньої коаліції, вона матиме 27 депутатів. Також у трійці лідерів – Партія свободи Герта Вілдерса, відомого антиісламською риторикою.

Таким чином, 54-річний Марк Рютте може вчетверте очолити уряд Нідерландів, яким він керує вже 10 років.

Як зазначає Associated Press, рейтинг Рютте значно зріс торік у зв’язку з заходами, вжитими його кабінетом для стримування епідемії. Хвороба забрала життя понад 16 тисяч жителів країни – від загального числа населення приблизно в 17 мільйонів. Нідерланди також зазнали рецесії в економіці. На популярності Марка Рютте в останні тижні негативно позначилося зниження громадської підтримки тривалого локдауну через COVID-19.

Крім того, в січні уряд Рютте пішов у відставку через скандал із помилковим звинуваченням на адресу тисяч сімей про незаконне отримання дитячої допомоги. До нинішніх виборів кабінет міністрів вважався технічним.