У Нікополі через черговий російський обстріл поранений цивільний – ОВА

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок чергового російського обстрілу поранений цивільний житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Російські нелюди. Зранку вони вбили людину в Нікополі, ще двох поранили. Та на цьому не зупинилися. Вже за годину скерували на місто дрони-камікадзе. І знову постраждалий серед мирних. Це 43-річний чоловік», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, загалом Нікопольщина за день пережила «з десяток атак».

«По районному центру і Марганецькій громаді ворог бив із важкої артилерії. Поцілив й кількома БпЛА. Пошкоджені адмінбудівля, комунальне і два промислові підприємства. Понівечені три багатоповерхівки і дві приватні оселі. В одному з будинків через обстріл зайнялася квартира. Вогонь надзвичайники приборкали. Також побито сім авто – вантажних і легкових. Зачепило й лінії електропередач і газопроводи», – додав голова ОВА.

Вранці в ОВА також повідомляли про обстріл Росією Нікополя на Дніпропетровщині. За повідомленням, артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці, загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 і 63 років.

27 листопада російські війська також обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок чого, за даними влади, поранень зазнала цивільна жінка.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.