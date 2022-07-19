«Випустили до 40 реактивних снарядів». Війська РФ знову атакували Нікополь – ОВА

Російські війська знову атакували Нікополь, пошкоджені два промислові підприємства, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.



У Криворізькому районі російські військові з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду, без постраждалих, додають в ОВА.

Напередодні російські війська також атакували Нікополь з РСЗВ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.