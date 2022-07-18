Нікополь знову з РСЗВ обстріляли війська Росії – ОВА

Російські війська знову з реактивних систем залпового вогню обстріляли Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок російської атаки зруйновано близько десятка приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Також пошкоджено приміщення лікарні.

Вранці 16 липня з реактивних систем залпового вогню «Град» війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Були пошкоджені 12 житлових будівель і два навчальних заклади, поранена жінка. Загинули дві людини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.