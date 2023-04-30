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Нікопольский район вкотре потрапив під обстріл, загинув чоловік – влада

Наслідки ракетного удару по житловому будинку в Нікополі, грудень 2022 року,

У неділю, 30 квітня, російська армія обстріляла територію Нікопольського району, повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район із важкої артилерії», – розповів Лукашук.

За його інформацією, внаслідок удару російських військових загинув 48-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував вдома. Ще двоє людей – чоловік 80 років та жінка 46 років – дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно, уточнив Лукашук.

За словами Лукашука, в Нікополі були понівечені наступні об’єкти:

  • 6 п’ятиповерхівок;
  • 6 приватних будинків;
  • півдесятка господарських споруд;
  • два газогони;
  • електромережі.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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