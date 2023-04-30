Нікопольский район вкотре потрапив під обстріл, загинув чоловік – влада

У неділю, 30 квітня, російська армія обстріляла територію Нікопольського району, повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район із важкої артилерії», – розповів Лукашук.

За його інформацією, внаслідок удару російських військових загинув 48-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував вдома. Ще двоє людей – чоловік 80 років та жінка 46 років – дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно, уточнив Лукашук.

За словами Лукашука, в Нікополі були понівечені наступні об’єкти:

6 п’ятиповерхівок;

6 приватних будинків;

півдесятка господарських споруд;

два газогони;

електромережі.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.