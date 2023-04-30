Нікопольский район вкотре потрапив під обстріл, загинув чоловік – влада

У неділю, 30 квітня, російська армія обстріляла територію Нікопольського району, повідомив голова облради Микола Лукашук.
«Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район із важкої артилерії», – розповів Лукашук.
За його інформацією, внаслідок удару російських військових загинув 48-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував вдома. Ще двоє людей – чоловік 80 років та жінка 46 років – дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно, уточнив Лукашук.
За словами Лукашука, в Нікополі були понівечені наступні об’єкти:
- 6 п’ятиповерхівок;
- 6 приватних будинків;
- півдесятка господарських споруд;
- два газогони;
- електромережі.
Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Нікополь.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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