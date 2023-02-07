Російські війська обстріляли Нікопольщину, 9 населених пунктів залишилися без води – ОВА

Російські військові у ніч на 7 лютого з важкої артилерії та РСЗВ обстріляли Нікопольщину, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді. Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – дев’ять населених пунктів залишилися без води, це приблизно 60 тисяч абонентів», – написав він.

Крім того, за словами Лукашука, через обстріли понівечені чотири приватні житлові будинки, господарська споруда, електромережі й газогін.

Постраждалих немає, додав він.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.