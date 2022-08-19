Війська РФ знову атакували Нікопольський район, поранені дві людини – ОВА

Російські війська знову атакували Нікопольський район, поранені дві людини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні», – написав він у телеграмі.



За його даними, у Марганці є руйнування будівель, виведено з ладу лінію електропередач.



Також російські війська атакували Мирівську громаду, наслідки з’ясовуються, додав Резніченко.

У ніч на 19 серпня російська армія обстрілювала три райони – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Як повідомив голова ОВА, в Апостолівській громаді Криворізького району через ці атаки загинув 36-річний чоловік. Крім того, за даними Резніченка, 12-річний хлопчик отримав поранення у Межівській громаді через обстріл його будинку з російської реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.