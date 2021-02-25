Німеччина планує залишити свої війська в Афганістані до січня 2022 року

Німеччина планує залишити свої війська в Афганістані до 31 січня 2022 року. Відповідний проєкт мандату затвердив німецький уряд.

В Афганістані перебуває приблизно 1 100 німецьких солдатів. Більший контингент у країні мають лише Сполучені Штати Америки – близько 2 500 солдатів. Їхній нинішній мандат завершується наприкінці березня.

Рішення залишити німецьких солдатів в Афганістані повинна підтвердити нижня палата парламенту Німеччини – Бундестаг.

Президент США Джо Байден аналізує угоду свого попередника Дональда Трампа з екстремістським угрупованням «Талібан». Згідно з документом, США мають вивести свої війська з Афганістану до 1 травня.

Союзники чекають на рішення Байдена. Тим часом у Вашингтоні лунають заклики відтермінувати виведення американських військ або розпочати нові переговори з «Талібаном».

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що виведення військ повинно бути пов’язане з прогресом у мирних перемовинах між афганським урядом і «Талібаном».

Рішення в Берліні ухвалили через тиждень після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс не ухвалив «остаточного рішення» щодо присутності НАТО в Афганістані.

Місія НАТО має близько 10 000 військових, які допомагають навчати та консультувати афганські сили безпеки.