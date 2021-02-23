У Катарі поновлюються мирні переговори між урядом Афганістану і талібами

Мирні переговори між талібами та урядом Афганістану поновилися в Катарі після затримки більш як на місяць. Діалог поновлюється на тлі ескалації насильства в охопленій війною країні, ООН знову закликала до негайного припинення вогню для уникнення нових жертв серед цивільного населення.

Речник руху «Талібан» Мохаммад Наїм пізно ввечері 22 лютого написав у твітері, що переговори відновилися. За його даними, які наводить агенція TOLOnews, у столитці Катару Досі відбулася зустріч між керівниками делегацій та членами переговорних груп.

У січні переговори були зупинені лише через кілька днів після початку дискусій.

Зниження рівня насильства, яке призвело б до припинення вогню, є пріоритетом для уряду Афганістану, США та НАТО. Рух «Талібан» заявив, що про це можна вести переговори, але дотепер не пристав на пропозицію про негайне припинення вогню.

У звіті ООН, опублікованому 23 лютого, вказується, що число афганських мирних жителів, убитих і поранених внаслідок насильства, в 2020 році впало на 15 відсотків порівняно з 2019 роком. Водночас у документі є дані про зростання рівня насильства впродовж останніх місяців 2020 року.

У доповіді місії ООН з надання допомоги в Афганістані та управління ООН з прав людини йдеться, що скорочення кількості жертв серед цивільного населення частково пов’язане з тим, що виглядає як зміна тактики бойовиків, а також меншою кількістю вибухів, здійснених смертниками, та меншим числом загиблих від імовірних дій міжнародних військових сил в Афганістані.