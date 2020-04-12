Німеччина зосередиться на подоланні коронавірусу і його наслідків під час президентства в ЄС – Маас

Спалах коронавірусу буде головним у порядку денному Європейського союзу, коли головувати там буде Німеччина, написав у статті, опублікованій 12 квітня в газеті Die Welt німецький міністр закордонних справ Гайко Маас.

«У нас буде «корона-президентство для подолання коронавірусу і його наслідків», – написав Маас.

За його словами, одним із перших завдань після покращення ситуації буде поступове і скоординоване зняття обмежень на подорожі.

Крім того, ЄС доведеться зробити уроки з кризи, зокрема, це стосується поліпшення цивільного захисту і спільних закупівель та виробництва медичних препаратів, додав Маас.

Міністр розкритикував те, як борються з кризою США, а також звинуватив Китай у вживанні «дуже авторитарних заходів».

Німеччина перебере головування в ЄС від Хорватії 1 липня.

Пандемія коронавірусу поширилася на 214 країн, де заразилися 1,7 мільйона людей, ще понад 108 тисяч померли.