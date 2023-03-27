У Німеччині обшукали будинок пари, яка збирала гроші для допомоги російським військам в Україні

Німецька прокуратура заявила про обшук у будинку двох прокремлівських активістів – шукали докази повідомлення Reuters про те, що подружжя пожертвувало готівку на покупку радіоприладів для російських солдатів в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters.

У січні агенція повідомляла, що Макс Шлунд і його партнерка Олена Колбаснікова пожертвували кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, дивізії російської армії, яка воює в Україні, ці гроші були використані для придбання рацій, навушників і телефонів.

Санкції Європейського Союзу забороняють постачання або фінансування закупівлі певних товарів для російської армії. У список заборонених входить радіотехніка. Відповідно до законодавства Німеччини, будь-яка особа, яка порушила санкції, карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Представник прокуратури Кельна сказав, що правоохоронці вилучили комп’ютери та папки з письмовими документами.

На прохання кореспондента Reuters прокоментувати крок прокурорів Колбаснікова сказала: «Немає вам чого святкувати. Наш час ще не настав, а ваш закінчується. Тому що ні я, ні мій чоловік не порушували закони Німеччини у будь-який спосіб, і справедливість буде відновлена».



За даними прокуратур, правоохоронці також шукали докази того, чи порушила пара статтю 140 кримінального кодексу Німеччини, яка стосується схвальних висловлювань щодо злочинних дій.

Ця частина розслідування стосується звинувачень про те, що, за даними німецьких ЗМІ, подружжя демонструвало символ «Z», який використовували прихильники російського вторгнення, і розмістило оголошення про набір на прокремлівських військових контрактників.

В аудіоповідомленні, надісланому прихильникам у соціальних мережах, Колбаснікова сказала, що не здивована обшуком, оскільки німецька влада «чинила беззаконня»



«Будемо боротися... На нашому боці Бог, а за спиною Москва. Тричі ура за перемогу!» – вона сказала.

Колбаснікова закликала своїх прихильників взяти участь у раніше запланованому мітингу в Кельні 29 березня, щоб протестувати на підтримку свободи слова і проти того, що вона назвала «русофобією».

У Німеччині публічна демонстрація літери Z на знак підтримки російського повномасштабного вторгнення в Україну є кримінальним злочином. Літера Z використовується російськими пропагандистськими ресурсами як символ вторгнення (або, як це офіційно називають у Росії, «спеціальної воєнної операції») російських військ в Україну. Літерами Z та V позначають, зокрема, російську техніку.