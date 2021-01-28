Німеччина: праворадикала засудили довічно через вбивство політика

У Німеччині засудили праворадикала до довічного ув’язнення через вбивство у 2019 році німецького політика, який виступав на підтримку мігрантів.

28 січня суд у Франкфурті визнав Стефана Ернста винним у вбивстві представника Християнсько-демократичного союзу Вальтера Любке на ґрунті «расизму та ксенофобії».

Іншого підсудного – Маркуса Хартманна – визнали винним у зберіганні зброї. Він отримав 1,5 року умовно.

Обидва засуджені мали праворадикальний досвід.

65-річний Любке був головою регіональної ради в місті Кассель у землі Гессен. У 2015 році він відкрито підтримав заклик канцлера Німеччини Ангели Меркель приймати мігрантів.

Його застрелили в голову з близької відстані в його будинку в червні 2019 року. Це було перше вбивство обраного політика в Німеччині за кілька десятиліть.

Під час засідань 47-річний Ернст сказав сім’ї політика: «Мені дуже шкода за те, що я вам зробив».

За останні роки Німеччина зіткнулася зі зростанням хвилі підтримки ультраправої політики, особливо на колишньому комуністичному сході.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» – найбільша опозиційна група в парламенті країни.