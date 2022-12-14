Німецькі сховища газу все ще заповнені більш як на 90% – міністерство економіки

Скорочення запасів газу в Німеччині було очікуваним через холодну зимову погоду, але не становить небезпеки, сказав 14 грудня речник міністерства економіки країни.

«Ми не схвильовані», – заявив речник на пресконференції в Берліні, додавши, що газові сховища залишаються заповненими більш ніж на 90%.

Німецькі метеорологи ще на початку листопада спрогнозували мʼяку зиму. Відповідно до модельних розрахунків синоптиків, середня температура в грудні, січні та лютому може сягати щонайменше 2 градусів за Цельсієм.

Президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер тоді ж пояснив, що порівняно м’яка зима може допомогти зберегти планову економію споживання газу щонайменше на 20% у найближчі місяці. Німеччина має заповнені газові сховища, але навіть кількох холодних днів може бути достатньо, щоб збільшити споживання та швидко спустошити сховища, сказав Мюллер.