Німеччина надасть допомогу пораненим українським солдатам – посольство

Німеччина надасть допомогу пораненим українським солдатам, повідомило німецьке посольство в Києві.

«Найближчими днями Бундесвер (збройні сили Німеччини – ред.) перевезе до Німеччини українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на сході України, для проходження лікування в клініках Будесверу в Німеччині. Сьогодні до Києва прибула група лікарів Бундесверу. Команда підготує поранених українських солдатів до відправки до Німеччини», – повідомило посольство, не уточнивши, про яку кількість солдатів іде мова.

Борт із пораненими планують відправити до Німеччини 14 травня.

У дипломатичному представництві заявили, що з 2014 до 2019 року Бундесвер перевіз загалом 112 українських поранених, з яких 88 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу. Дев’ять поранених лікували в цивільних клініках.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.