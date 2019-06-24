Німеччина: два військових винищувачі зіштовхнулися під час навчань

Два літаки Eurofighter Typhoon зіштовхнулися в небі під час військових навчань над північчю Німеччини. Про це заявило Міністерство оборони Німеччини, повідомляють західні ЗМІ.

Подія сталася неподалік військової бази у землі Мекленбург-Передня Померанія.

Відомо, що літаками керували німецькі військові. За даними міністерства оборони, обидва пілоти встигли катапультуватися з літаків до зіткнення.

Літаки після зіткнення впали на відстані близько 10 кілометрів один від одного.

Як уточнює інформаційне агентство DPA, одного з пілотів вдалося знайти – він приземлився на дерево і наразі рятувальники намагаються безпечно зняти його звідти. Другого пілота ще шукають.

Про причини аварії Міністерство оборони наразі не повідомляє.