Німеччина звинувачує двох осіб із подвійним громадянством ФРН і РФ у постачанні електроніки до Росії

Генпрокуратура Німеччини висунула проти двох громадян ФРН та Росії, Вальдемара В. та Наталі С., звинувачення в порушенні європейського санкційного режиму. Про це 5 березня повідомив сайт відомства.

Як ідеться в заяві Генпрокуратури, Вальдемар В. підозрюється в неодноразовому порушенні закону про зовнішню торгівлю, а Наталі С. – у сприянні деяким із цих порушень.

Про арешт Вальдемара В. повідомлялося в серпні 2023 року. Як припустило видання «Важные истории», фігурантом справи може бути директор компанії Weicom Components Вальдемар Вайріх. За даними видання, він був повʼязаний із «Лівою партією», яка виступає проти постачання озброєння з Німеччини в Україну.

За даними слідства, з січня 2020 року до березня 2023 року Вайріх постачав електроніку російській компанії, що виробляє військову техніку та аксесуари, в тому числі для розвідувальних безпілотників «Орлан-10». Усього за цей період він здійснив щонайменше 26 операцій із продажу компонентів до Росії. Для обходу санкцій Вайріх, як стверджується, використав дві компанії, в яких працював директором. Спочатку він закуповував від їхнього імені електронні компоненти, а потім експортував їх до Росії.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вайріх, як писав Der Spiegel, постачав компоненти для ВПК Росії через фірми в Дубаї та Литві. Загальна вартість компонентів, які він надіслав російським компаніям, становить близько 715 тисяч євро.