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30 Березень 2019, Київ 13:48
Новини | Міжнародні

Німецька поліція заарештувала 10 підозрюваних у плануванні теракту

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Німецька поліція повідомила, що заарештувала на заході країни 10 підозрюваних у плануванні терористичної атаки. 30 березня речник прокуратури в Дюссельдорфі заявив, що влада розглядає можливість причетності затриманих до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Підозрюваних взяли під варту протягом двох останніх днів у містах Ессен, Дюссельдорф, Вупперталь, Менхенгладбах, Дуйсбург і Ульм.

Агенція dpa повідомила, що один з підозрюваних – із Таджикистану. Громадянство інших затриманих не повідомляють.

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