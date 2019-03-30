Німецька поліція заарештувала 10 підозрюваних у плануванні теракту

Німецька поліція повідомила, що заарештувала на заході країни 10 підозрюваних у плануванні терористичної атаки. 30 березня речник прокуратури в Дюссельдорфі заявив, що влада розглядає можливість причетності затриманих до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Підозрюваних взяли під варту протягом двох останніх днів у містах Ессен, Дюссельдорф, Вупперталь, Менхенгладбах, Дуйсбург і Ульм.

Агенція dpa повідомила, що один з підозрюваних – із Таджикистану. Громадянство інших затриманих не повідомляють.