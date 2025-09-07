У Норвегії стартували парламентські вибори, які триватимуть два дні

Громадяни Норвегії у неділю, 7 вересня, розпочали голосувати на парламентських виборах, які триватимуть два дні.

Боротьба точитиметься між лівоцентристським блоком на чолі з чинною Лейбористською партією та правим блоком, який очолюють популістська Партія прогресу й консерватори.

Згідно з прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій, проте, лише троє лідерів великих політичних сил претендують на посаду прем’єр-міністра. Серед ключових тем виборчої кампанії – вартість життя, податки та соціальні послуги. Аналітики зазначають, що результати голосування можуть вплинути як на енергетичні постачання до Європи, так і на управління найбільшим у світі суверенним фондом Норвегії, активи якого сягають 2 трлн доларів.

Останні cоцопитування показують незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку, що перебуває в межах статистичної похибки. Чинний прем’єр Йонас Гар Стьоре може залишитися на посаді, але для формування більшості йому, ймовірно, доведеться залучити підтримку ширшої коаліції, включно з комуністами та «зеленими».

Правий табір представлений колишньою прем’єркою Ерною Солберг та лідеркою Партії прогресу Сільві Лістгауг. Попри зростання популярності популістів, розбіжності між правими партіями щодо кандидатури прем’єра викликають сумніви серед виборців.