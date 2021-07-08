«Нова пошта» оскаржує в суді штрафи від Держпродспоживслужби на 325 мільйонів гривень

Поштовий оператор «Нова пошта» заявив про намір оскаржити в Харківському окружному адміністративному суді стягнення, призначені Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це компанія повідомила 8 липня.

У підприємстві дії контролюючого органу розцінили як «маніпуляцію державою своїми повноваденнями» та додали, що направили скаргу Держпродспоживслужби на дії співробітників її харківського підрозділу.

Йдеться про результати перевірки Держпродспоживслужби, яку вона здійснила в березні 2021 року за скаргою клієнта, посилку якого пошкодили під час доставки. «Нова пошта» стверджує, що перевірка була проведена з порушеннями чинного законодавства.

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«За законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було», – йдеться в заяві оператора.

Підприємство також вказує на порушення, нібито наявні в акті про штраф.

«Ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз», – додають у компанії.

Своєю чергою, Держпродспоживслужба оприлюднила роз’яснення, в якому привітала намір «Нової пошти» звернутися до суду.

«Це свідчить про те, що це – серйозна, системна компанія з європейськими цінностями. І суд – це дуже цивілізована практика розв’язання суперечок», – пояснили у відомстві.

Водночас контролюючий орган уточнив, що йдеться про два стягнення – на 151 мільйон і 174 мільйони гривень – призначені співробітниками управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Звернення клієнтів надійшли в січні і березні цього року.

Перший штраф «Нова пошта» отримала за акваріум, який клієнт відділення №49 у Харкові отримав розбитим і вартість якого вона нібито не компенсувала. При цьому керівництво відділення, як стверджують у службі, не надало необхідних документів для перевірки.

Друге стягнення присудили за результатами перевірки після того, як клієнт відділення №3 у Чугуєві поскаржився на те, що його обрахували.

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«Затребувані в ході перевірки документи так само не були надані. Це є порушенням статті 26 Закону України «Про захист прав споживачів», що зафіксовано в акті перевірки. ТОВ «Нова пошта» мала можливість до 15.04 надати необхідні документи, але це не було зроблено», – стверджують у Держпродспоживслужбі.

Відтак відомство призначило штрафи в обсязі 10% від обсягу реалізованої продукції за місяць, який передує місяцю порушення.

Служба заявляє, що «Нова пошта» нібито не заперечувала проти стягнень після отримання повідомлень про них.