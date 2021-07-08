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«Нова пошта» оскаржує в суді штрафи від Держпродспоживслужби на 325 мільйонів гривень

Оператор вказує на порушення, нібито допущені службою при проведенні перевірки та складанні акту про штраф

Поштовий оператор «Нова пошта» заявив про намір оскаржити в Харківському окружному адміністративному суді стягнення, призначені Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це компанія повідомила 8 липня.

У підприємстві дії контролюючого органу розцінили як «маніпуляцію державою своїми повноваденнями» та додали, що направили скаргу Держпродспоживслужби на дії співробітників її харківського підрозділу.

Йдеться про результати перевірки Держпродспоживслужби, яку вона здійснила в березні 2021 року за скаргою клієнта, посилку якого пошкодили під час доставки. «Нова пошта» стверджує, що перевірка була проведена з порушеннями чинного законодавства.

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«За законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було», – йдеться в заяві оператора.

Підприємство також вказує на порушення, нібито наявні в акті про штраф.

«Ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз», – додають у компанії.

Своєю чергою, Держпродспоживслужба оприлюднила роз’яснення, в якому привітала намір «Нової пошти» звернутися до суду.

«Це свідчить про те, що це – серйозна, системна компанія з європейськими цінностями. І суд – це дуже цивілізована практика розв’язання суперечок», – пояснили у відомстві.

Водночас контролюючий орган уточнив, що йдеться про два стягнення – на 151 мільйон і 174 мільйони гривень – призначені співробітниками управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Звернення клієнтів надійшли в січні і березні цього року.

Перший штраф «Нова пошта» отримала за акваріум, який клієнт відділення №49 у Харкові отримав розбитим і вартість якого вона нібито не компенсувала. При цьому керівництво відділення, як стверджують у службі, не надало необхідних документів для перевірки.

Друге стягнення присудили за результатами перевірки після того, як клієнт відділення №3 у Чугуєві поскаржився на те, що його обрахували.

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«Затребувані в ході перевірки документи так само не були надані. Це є порушенням статті 26 Закону України «Про захист прав споживачів», що зафіксовано в акті перевірки. ТОВ «Нова пошта» мала можливість до 15.04 надати необхідні документи, але це не було зроблено», – стверджують у Держпродспоживслужбі.

Відтак відомство призначило штрафи в обсязі 10% від обсягу реалізованої продукції за місяць, який передує місяцю порушення.

Служба заявляє, що «Нова пошта» нібито не заперечувала проти стягнень після отримання повідомлень про них.

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