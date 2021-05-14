У Держпродспоживслужбі розповіли, скільки виявили порушень під час локдауну в Києві

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в місті Києві виявила 1604 порушення законодавства в період з 5 квітня до 1 травня 2021 року. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі у відповідь на запит Радіо Свобода.
«Кількість виявлених порушень – 1604: заклади громадського харчування – 464; об’єкти торгівлі продовольчими товарами – 612; об’єкти торгівлі непродовольчими товарами – 497; дошкільні навчальні заклади – шість; загальноосвітні заклади – три; агропродовольчі ринки – 22», – мовиться в повідомленні.
В Держпродспоживслужбі зазначили, що в цей період працівники головного управління склали 163 протоколи про адміністративні правопорушення.
В період локдауну в столиці Держпродспоживслужба перевірила 30 760 суб’єктів господарювання, серед них:
- 4843 заклади громадського харчування;
- 11555 об’єктів торгівлі продовольчими товарами;
- 14115 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами;
- 112 дошкільних навчальних закладів;
- 63 школи;
- 22 агропродовольчі ринки.
За період локдауну у Києві поліція склала 10 562 адмінпротоколи через порушення карантинних вимог.
Локдаун у Києві розпочався 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.
З 1 травня у місті почали діяти обмеження «помаранчевої» зони. У суботу відновив роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт Києва. Також почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.
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