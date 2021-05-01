За період локдауну у Києві поліцейські зафіксували понад 10 тисяч адмінправопорушень

За період локдауну у Києві поліція склала 10 562 адмінпротоколи через порушення карантинних вимог. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту та патрулювали місця відпочинку. У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали. З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) , зокрема це – розважальні заклади, нічні клуби та ресторани», – заявив Крищенко.

Він додав, що на громадян склали 474 адмінпротоколи про порушення карантину.

«Окрім цього за частиною 2 статті 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову», - зазначив Крищенко.

Начальник столичної поліції наголосив, що попри пом’якшення карантину, поліцейські продовжать контролювати дотримання протиепідемічних правил.

Локдаун у Києві розпочався понад місяць тому, 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.

З 1 травня у місті почали діяти обмеження «помаранчевої» зони. У суботу відновив роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт Києва. Також почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.