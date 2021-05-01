МОЗ оновило перелік областей, що входять до «червоної» зони

Станом на 1 травня до «червоної» зони епіднебезпеки входять сім областей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, «червоними» лишаються Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У «помаранчеву» зону міністерство віднесло Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Тернопільську та Черкаську області.

Решта регіонів, включно з Києвом та Київською областю, перебувають у «жовтій» зоні.

В Україні за останню добу виявили 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 051 людину, 14 956 – одужали. 351 пацієнт помер.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 078 086 людей, померли від COVID-19 – 44 436.