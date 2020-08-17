Нова Зеландія перенесла вибори через спалах COVID-19

Нова Зеландія 17 серпня оголосила про перенесення загальних виборів через спалах коронавірусної інфекції в найбільшому місті країни Окленді.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що тепер вибори заплановані на 17 жовтня.

Через спалах COVID-19 в Окленді, де виявили 50 випадків захворювання, зупинили передвиборчу кампанію, а саме місто закрили на двотижневий карантин.

До цього в Новій Зеландії 102 дні не фіксували спалахів COVID-19, і для більшості людей життя повернулося до норми.

Єдиними відомими за той час були випадки хвороби серед туристів, які передбували на карантині на кордоні.

Ардерн заявила, що більше виборів не переноситиме, незважаючи на подальший хід подій. Опитування громадської думки свідчать про те, що її Лейбористська партія виграє вибори.

За даними університету Джонса Гопкінса, Нова Зеландія зафіксувала 1622 випадки COVID-19 і 22 смерті від цієї інфекції за час пандемії.