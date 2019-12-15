Нова Зеландія: кількість загиблих через виверження вулкана зросла до 16

Кількість жертв виверження вулкана на острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до 16 після того, як одна з постраждалих померла в австралійській лікарні. Про це повідомила місцева поліція.

21-річна дівчина померла в лікарні Сіднея, куди її транспортували з острова. Поліція повідомила, що її звали Крістал-Єва Бровітт – це перша жертва виверження, ім’я якої повідомили офіційно.

Згідно з даними сторінки на ресурсі Go Fund Me, де збирають кошти для родини Бровіттів, сестра та вітчим дівчини також госпіталізовані з опіками і перебувають у комі.

Наразі тривають пошуки ще двох людей, які перебували на острові в момент виверження. Як повідомляють місцеві чиновники, пошуки ускладнює те, що вода навколо острова забруднена, тож дайверам доводиться вдаватися до додаткових заходів безпеки.

9 грудня сталося виверження вулкана на острові Вайт-Айленд, що є одним з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова. На час виверження на острові, за даними поліції, було 47 туристів – більшість з Австралії, а також зі США, Нової Зеландії, Німеччини, Великобританії, Китаю та Малайзії.