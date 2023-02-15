У столиці Нової Зеландії стався потужний землетрус

Столиця Нової Зеландії Веллінгтон постраждала від сильного землетрусу 15 лютого, жителі повідомляли, що відчули раптовий поштовх, будівлі здригнулися, інформує агенція France-Presse. Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу становила 5,7 з епіцентром у протоці Кука між двома головними островами країни.

«Сильний поштовх! Магнітуда 6,0, глибина 57 км, 50 км на північний захід від Парапарауму, була широко відчута на Північному острові», – повідомили в агенції цивільної оборони Нової Зеландії.

Повідомлень про руйнування не надходило, попередження про цунамі не оголошувалося.

Але жителі повідомили, що відчували тремтіння землі впродовж 10–20 секунд, порівнюючи це з колоною гігантських вантажівок.

Землетрус стався під час ліквідації наслідків руйнівного циклону, який забрав життя чотирьох людей і завдав великої шкоди Північному острову.