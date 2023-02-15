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У столиці Нової Зеландії стався потужний землетрус

Землетрус стався після руйнівного циклону, який вразив країну днем раніше

Столиця Нової Зеландії Веллінгтон постраждала від сильного землетрусу 15 лютого, жителі повідомляли, що відчули раптовий поштовх, будівлі здригнулися, інформує агенція France-Presse. Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу становила 5,7 з епіцентром у протоці Кука між двома головними островами країни.

«Сильний поштовх! Магнітуда 6,0, глибина 57 км, 50 км на північний захід від Парапарауму, була широко відчута на Північному острові», – повідомили в агенції цивільної оборони Нової Зеландії.

Повідомлень про руйнування не надходило, попередження про цунамі не оголошувалося.

Але жителі повідомили, що відчували тремтіння землі впродовж 10–20 секунд, порівнюючи це з колоною гігантських вантажівок.

Землетрус стався під час ліквідації наслідків руйнівного циклону, який забрав життя чотирьох людей і завдав великої шкоди Північному острову.

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