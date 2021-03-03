Нове засідання у справі «Савченко-Рубана» призначене на 2 квітня – суд

Наступне засідання у кримінальному провадженні щодо колишньої народної депутатки Надії Савченко та екскерівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана заплановано на 12:00 2 квітня, повідомили на запит Радіо Свобода у Броварському міськрайоннному суді Київської області.

Провадження надійшло до суду 13 квітня 2019 року, і з того часу було призначено 18 засідань. Проте, як повідомили у суді, вони переносилися, і справа досі перебуває на стадії підготовчого судового провадження.

«Підготовчий судовий розгляд у переважній більшості відкладався через неявку обвинувачених/захисників. Також декілька разів справа знімалася з розгляду у зв’язку з перебуванням суддів на лікарняному або у відпустці. 9 і 10 вересня 2020 року у справі проводився повторний автоматизований розподіл для заміни головуючого судді та членів колегії у зв’язку зі звільненням останніх у відставку», – повідомив суд.

У Броварському міськрайонному суді Київської області додали, що розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою здійснюється за участі обвинувачених та захисників, згідно з Кримінальним кодексом. І якщо вони не з’являються до суду – розгляд клопотання є неможливим.

Володимира Рубана та Надію Савченко затримали в березні 2018 року. Відомство, що на той час називалося Генеральною прокуратурою і перебувало під керівництвом Юрія Луценка, звинуватило Савченко в тому, що вона вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрювала Савченко в плануванні теракту в парламенті України.

Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

У ніч на 16 квітня 2019 року Савченко та Рубан вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Наприкінці серпня засідання Броварського міського районного суду Київської області в справі щодо Надії Савченку й Володимира Рубана знову перенесли на два місяці. З того часу обоє перебувають на волі.

Надія Савченко та її сестра Віра Савченко балотувалися до Верховної Ради в мажоритарних округах у Донецькій області на парламентських виборах 29 серпня 2019 року. За підсумками підрахунку голосів, Надія Савченко набрала 1,20% (вісім голосів), а Віра Савченко – 3,95% (538 голосів).

Після невдалої спроби потрапити до Верховної Ради IX скликання Надія Савченко була регулярною гостею політичних шоу телеканалу НАШ та телеканалу ZIK та навіть виконувала в деяких програмах «коментатора», ведучи ефір.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.