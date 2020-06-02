У ЗСУ виявили 10 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України станом на ранок 2 червня на COVID-19 хворіє 123 людини. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Минулої доби діагностували 10 нових випадків інфікування.

«У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Вісім осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Рівненська – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – мовиться у повідомленні.

Всього від початку пандемії у ЗСУ виявили 242 хворих на COVID-19, одужали 115 людей, померли четверо.

В Україні станом на ранок 2 червня зафіксовано 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078.