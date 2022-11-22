Виробник відеокарт Nvidia зупиняє операції в Росії

Виробник відеокарт та чіпів Nvidia оголосив про закриття бізнес-операцій у Росії. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода із посиланням на звіт компанії.

Прямий продаж до Росії цього року, за оцінкою компанії, виявився «несуттєвим»: на країну припало приблизно 2% від загального обсягу продажів і близько 4% – на продажі в області геймінгу.

У березні компанія оголосила про припинення постачання свого обладнання до Росії через вторгнення в Україну. А на початку липня стало відомо, що Nvidia перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

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Видання Forbes з посиланням на своє джерело писало, що компанія планувала закрити офіс у Росії до кінця жовтня та вивезти співробітників до інших країн. За словами співрозмовника видання, таке рішення було ухвалено через «неможливість забезпечити їхню ефективну роботу».

На початку вересня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові обмеження на продаж складних комп’ютерних чіпів до Росії та КНР. Газета The New York Times писала, що обмеження торкнуться високопродуктивних моделей чіпів, які виробляються Nvidia і Advanced Micro Devices (AMD).

За даними видання Re: Russia, у відповідь на вторгнення Росії в Україну близько 42% іноземних компаній заявили про вихід із російського ринку, ще 40% продовжують працювати, решта – тимчасово зупинили або обмежили свою діяльність у країні. Зазначається, що з російського ринку зникли переважно фірми, пов’язані з IT і консалтингом, а також онлайн-сервіси.