Біля берегів ОАЕ захоплене судно, воно змінило курс у напрямку Ірану

Британський центр морських торгових операцій UKMTO повідомив, що 14 травня «неуповноважені особи» захопили судно за 38 морських миль на північний схід від порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними центру, судно змінило курс і вирушило до територіальних вод Ірану.

Подробиці про судно і людей, які перебували на борту, не розкриваються.

На тлі напруженості в Ормузькій протоці прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті повідомила, що одне з пов'язаних з Токіо суден успішно пройшло протоку і вийшло з Перської затоки. На борту перебувають четверо японських моряків. За її словами, в регіоні залишаються ще 39 суден, пов’язаних із Японією.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для комерційних суден за умови «співпраці» з іранськими військово-морськими силами.

Після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран фактично встановив контроль над Ормузькою протокою. Одночасно США продовжують військово-морську блокаду іранських портів, попри перемир’я.

Перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку останніми тижнями посилили коливання світових цін на нафту і газ та викликали стурбованість у країн-імпортерів енергоресурсів.