Голова МЗС Ірану: Ормузька протока «відкрита», якщо судна «співпрацюють» із Тегераном

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 14 травня, що Ормузька протока «відкрита» для всіх комерційних суден, якщо вони «співпрацюють» із військово-морськими силами Ірану.

Тегеран взяв під контроль ключовий водний шлях невдовзі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану в лютому, фактично закривши його, погрожуючи цивільним суднам і атакуючи їх.

Водночас Аракчі заявив, що протока страждає від «агресії США і блокади, яку вони на неї наклали». Він сказав про це, виступаючи в кулуарах саміту БРІКС у Нью-Делі, столиці Індії, яка кілька годин тому засудила напад 13 травня на судно, що йшло під її прапором, біля узбережжя Оману.

Минув приблизно місяць з того часу, як Сполучені Штати запровадили військово-морську блокаду суден, що виходять з іранських портів, намагаючись чинити тиск на доходи Тегерана від нафти.

Протягом цього періоду Центральне командування США повідомило, що зупинило чи перенаправило десятки суден, які намагалися залишити іранські міста.

Після переговорів 14 травня в Китаї, який раніше покладався на Ормузьку протоку для імпорту енергоносіїв, лідер країни Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп погодилися, що водний шлях має залишатися відкритим.

