Влада ОАЕ депортувала 11 затриманих українок – МЗС

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

«Ввечері 12 квітня влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання. Усій групі заборонили подальший в’їзд на територію ОАЕ. Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань», – розповів речник МЗС.

За його словами, окрім депортації, затриманим міг загрожувати чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців.

3 квітня у Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.

Поліція затримала людей за обвинуваченням у порушенні норм суспільної моралі.