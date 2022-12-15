Ліквідація ОАСК – сигнал для суддів щодо запиту суспільства на справедливість – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною рішення про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва є запит суспільства на справедливість судів.

«Я ініціював ухвалення закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва й хочу, щоб це рішення було дуже зрозумілим сигналом для всіх суддів про те, що суспільство очікує тільки одного – справедливості», – сказав Зеленський на засіданні пленуму Верховного суду у День працівників суду.

Він висловив сподівання, що «вже наступного року вдасться заповнити дефіцит суддівських кадрів, який існує в системі сьогодні».

«І сподіваюся, що вже зараз розпочинається рух нашої держави до нового сприйняття людьми судових органів. Як гілки влади, яка здійснює правосуддя та допомагає суспільству», – наголосив Зеленський.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, але парламент тривалий час його не ухвалював.

Верховна Рада 13 грудня підтримала в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду. Зеленський вже підписав цей закон. Документ має набрати чинності після його опублікування.

В ОАСК заявили, що це рішення Верховної Ради не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Представники ОАСК вважають, що їхню роботу намагаються «зупинити політично мотивованим рішенням».

Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва став одним із найбільш скандальних українських судів.

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.