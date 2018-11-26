В ОБСЄ закликали до стриманості обидві сторони інциденту з нападом Росії на українські кораблі

В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили глибоке занепокоєння у зв’язку з нападом Росії на українські військові кораблі і закликали обидві сторони до стриманості, щоб не погіршувати ситуацію.

«Час вирішувати розбіжності політичними і дипломатичними засобами», – мовиться в заяві спеціального представника голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка і голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана.

Так само висловив глибоке занепокоєння, закликав до стриманості, а ще підтримав територіальну цілісність України голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

«Захоплення українських військових кораблів і блокування судноплавства в Керченській протоці Росією становить неприйнятну ескалацію напруженості між двома державами-учасницями ОБСЄ», – заявив він.

«Необхідно уникнути подальших кроків, які можуть призвести до ескалації. Росія має утриматися від провокаційних дій, повернути затримані кораблі Україні і звільнити осіб, яких вона утримує в неволі», – додав голова ПА ОБСЄ.

Він нагадав, що, відповідно до Хельсінкського Прикінцевого акту, країни-учасниці ОБСЄ мають залагоджувати суперечки між собою мирним чином, так, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку. Тому такі інциденти, як нині, є серйозним порушенням зобов’язань в ОБСЄ, додав Церетелі.

Він також побажав швидкого видужання пораненим українським морякам.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир.

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадали, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.