У МВС повідомили, коли запрацює єдиний реєстр зброї

Єдиний державний реєстр зброї планують запустити через три місяці – 23 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Перші кроки, які ми наразі робимо, – це розробка єдиного державного реєстру зброї, щоб була можливість обмінюватися даними в електронному вигляді із суб’єктами господарювання та іншими правоохоронними структурами», – цитує Клименка сайт МВС.

Клименко зазначив, що в питанні реєстру зброї важливим є «безпековий фактор», який ще мають обговорити з громадськістю, експертами і депутатами.

Очільник МВС повідомив, що вся зброя, яка була легально видана громадянам на початку повномасштабного вторгнення, зокрема підрозділами поліції, облікована в єдиній базі.

«І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням», – сказав Клименко.

У Верховній Раді чекає другого читання законопроєкт про цивільний обіг зброї, він був ухвалений у першому читанні напередодні вторгнення РФ.