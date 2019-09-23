Єрмак про новий обмін утримуваними: думаю, ми вийдемо на конкретні цифри десь через місяць

Українська влада продовжує підготовку до нового обміну утримуваними особами, повідомив помічник президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню LB.ua.

Журналістка нагадала, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у Росії й анексованому нею Криму утримують 113 громадян України. Вона запитала, чи є аналогічні списки щодо непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей.

«Звичайно. Над ними проводиться робота. Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Думаю, ми вийдемо на конкретні цифри десь через місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи», – сказав Єрмак.

Він зазначив, що кінець жовтня навряд буде проміжною датою для нового обміну утримуваними.

«Проте ми робимо все, щоб наступний етап пройшов якомога швидше», – заявив Єрмак.

Він додав, що йому складно сказати, кого Росія запитує в України.

«Не тому що не хочу, а тому що не володію інформацією по прізвищах. Цим займається СБУ і «мінська» група. Рішення в кінцевому підсумку буде приймати президент, але ми повинні підготувати чіткі списки з розумінням, хто де знаходиться і який процесуальний статус їхніх справ», – підкреслив помічник президента.

За даними Служби безпеки України, бойовики утримують 227 українців на Донбасі.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.