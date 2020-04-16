ОБСЄ привітала обмін утримуваними особами на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі привітала обмін утримуваними особами на Донбасі.

«Сьогоднішні спільне звільнення та обмін утримуваними є важливим кроком, який здійснено перед православним Великоднем. Сторони продемонстрували політичну волю та гуманітарні дії. Цього дня довго чекали як утримувані, так і їхні родичі та друзі», – повідомив головуючий в ОБСЄ прем’єр-міністр та глава МЗС Албанії Еді Рама.

За словами генерального секретаря ОБСЄ Томаса Ґремінґера, сторони конфлікту «мають використати цей новий момент для мирного врегулювання конфлікту шляхом повного і комплексного втілення Мінських угод».

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.