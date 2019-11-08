ОБСЄ занепокоєна обшуками вдома у власника телеканалу «Прямий»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір занепокоєний обшуками вдома у власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка.

«Я закликаю слідчих поважати свободу медіа», – написав Дезір.

7 листопада Державне бюро розслідувань провело обшуки в колишнього народного депутата Макеєнка в межах розслідування провадження щодо купівлі-продажу «Прямого». На телеканалі заявили, що сприймають ці дії «як тиск і наступ на свободу слова».

У цьому провадженні свідком є п’ятий президент України та нині народний депутат Петро Порошенко. Він заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.