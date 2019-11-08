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08 листопада 2019, Київ 20:40
Новини | Події

ОБСЄ занепокоєна обшуками вдома у власника телеканалу «Прямий»

Дезір: закликаю слідчих поважати свободу медіа

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір занепокоєний обшуками вдома у власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка.

«Я закликаю слідчих поважати свободу медіа», – написав Дезір.

7 листопада Державне бюро розслідувань провело обшуки в колишнього народного депутата Макеєнка в межах розслідування провадження щодо купівлі-продажу «Прямого». На телеканалі заявили, що сприймають ці дії «як тиск і наступ на свободу слова».

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону. Київ, 10 жовтня 2019 року
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У цьому провадженні свідком є п’ятий президент України та нині народний депутат Петро Порошенко. Він заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.

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