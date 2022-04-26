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У Росії заявляють про обстріл Бєлгородської області, звинувачують Україну

Російська Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською областями.

У Росії заявляють про обстріл села Головчине Бєлгородської області, постраждалих немає, повідомив В'ячеслав Гладков.

Він стверджує, що обстріл був з української сторони.

Російська Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською областями.

У російських областях, що межують із Україною, з 11 квітня запровадили «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки. Він діє в Курській, Бєлгородській, Брянській областях, двох районах Воронезької області, двох районах Краснодарського краю, що межують з Україною морем, а також на півночі окупованого Росією Криму.

Українська сторона наразі не коментувала цих звинувачень в обстрілі, проте раніше повідомлялось, що Росія може вдатись до обстрілів своєї ж території.

Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». Але 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

Генштаб Збройних сил України раніше попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».

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