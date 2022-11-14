«Намагаються добити те, що не вивезли». Гуменюк повідомила про російський обстріл Чорнобаївки

В ніч на 14 листопада російські війська обстріляли Чорнобаївку Херсонської області, заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Не можна говорити про уповільнення чи зупинку…бойова робота триває, триває спротив. Ворог, розташований на лівому березі, продовжує свої атаки. Цієї ночі було атаковано в тому числі й славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, не змогли забрати», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Чорнобаївка розташована за 10 кілометрів до Херсону.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.