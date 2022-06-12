Через російський обстріл Дніпропетровщини загинула жінка – ОВА

Російські війська обстріляли Дніпропетровщину, зруйнований будинок, загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ворог обстріляв одразу два райони – Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок», – написав він у телеграмі.

За його даними, по Зеленодольській громаді війська РФ вдарили з «Ураганів», сталося займання у міському парку – вогонь рятувальники утихомирили, обійшлося без постраждалих.

3 червня голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.