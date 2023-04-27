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Російські військові обстріляли енергетиків у Харківському районі, є загиблий – Синєгубов

Одна людина загинула і четверо зазнали поранень унаслідок обстрілу, здійсненого російськими військовими 27 квітня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники «Харківобленерго», що працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – вказав представник влади.

Харків і значна частина Харківської області перебувають під постійною загрозою обстрілів, які можуть здійснюватися як безпосередньо з території Росії, так і з контрольованих силами РФ частин Харківщини та Луганщини.

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