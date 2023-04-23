«Ракета розірвалась над фабрикою»: Синєгубов розповів подробиці удару по Харкову

Ввечері в суботу, 22 квітня, армія РФ здійснила ракетні удари по Харкову та селу Котляри, повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові одна із ракет влучила в землю. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики, в результаті атаки були пошкоджені теплиці, робочі цехи.

«У селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані два приватні будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та чотири автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначив місцевий голова.

Увечері 22 квітня місцева вдала повідомила про те, що Харків перебуває під обстрілом російських військ.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків і Харківську область, через близькість обласного центру до кордону вони можуть це робити безпосередньо з території РФ.