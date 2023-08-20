Сили РФ обстріляли недіючу лікарню в Вовчанську, загинув чоловік – МВС

Російські військові вдарили по території лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано», – пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.