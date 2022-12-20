Щонайменше одна людина поранена через російський обстріл Курахового – голова ОВА

Російські війська обстріляли Курахове, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 20 грудня.

«Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п’ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового», – заявив голова області.

Він уточнив, що російська армія вдарила по центру міста близько 21 години, «розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним».

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Очільник Донеччини вказав на те, що Курахове вже зазнало обстрілу раніше у вівторок – російські війська вели вогонь із артилерії по об’єктах інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.