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Щонайменше одна людина поранена через російський обстріл Курахового – голова ОВА

Також пошкоджені дві п’ятиповерхівки та приватні авто, додав голова області

Російські війська обстріляли Курахове, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 20 грудня.

«Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п’ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового», – заявив голова області.

Він уточнив, що російська армія вдарила по центру міста близько 21 години, «розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним».

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Очільник Донеччини вказав на те, що Курахове вже зазнало обстрілу раніше у вівторок – російські війська вели вогонь із артилерії по об’єктах інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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