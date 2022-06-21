Влада підтверджує вибухи в Миколаєві

Вранці у Миколаєві лунали вибухи, інформація уточнюється, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич з посиланням на дані обласної військової адміністрації.



Раніше у соцмережах та місцевих медіа повідомлялося про звуки вибухів в місті.



Як повідомив Сєнкевич у телеграмі, минулої доби під російські обстріли потрапили Баштанський та Миколаївський райони.



Вчора, 20 червня, близько 20:00 та сьогодні близько 04:00 обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.



Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація уточнюється.



Також в ніч на 21 червня війська РФ обстріляли Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.

За даними оперативного командування «Південь», 20 червня російські війська атакували Одещину та Миколаївщину 14 ракетами.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.