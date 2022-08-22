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Війська РФ з «Градів» та артилерії обстріляли Нікополь, є постраждалі – ОВА

За даними влади, у житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди.

Російські війська з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії обстріляли Нікополь, постраждали четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікополь обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені», – написав він у телеграмі.

За його даними, у Нікополі зруйновані два будинки, ще майже 50, зокрема будівлі дитячого садка, магазинів, аптек, суду та автовокзалу, пошкоджені.

Окрім Нікопольського району, російська армія завдала ударів по Криворізькому та Синельниківському.

За даними ОВА, у Криворізькому районі російські війська з «Ураганів» обстріляли Зеленодольську громаду – без руйнувань та постраждалих, а у Синельниківський район загарбники поцілили ракетами – зруйнувані сільгосппідприємство, школа та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

21 серпня війська РФ завдали удару з «Ураганів» по Зеленодольській громаді Дніпропетровщини – одна людина загинула, шестеро, зокрема дитина, поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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