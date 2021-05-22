Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у Пісках – штаб ООС

Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски на Донбасі. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК.

«Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку», – мовиться у повідомленні.

Представники української сторони СЦКК зафіксували обстріл та його наслідки.

«Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська, 7 в Пісках», – мовиться у повідомленні.

Про порушення українська сторона повідомила моніторингову місію ОБСЄ.

Бойовики «ДНР» у свою чергу заявили про обстріл українськими військовими околиць Донецька, який нібито вели з населеного пункту Піски.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понад 12,6 тисяч військових.