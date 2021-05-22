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22 травня 2021, Київ 11:03
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі бойовики 8 разів порушили режим тиші – штаб ООС

У штабі зазначили, що внаслідок обстрілів двох військових було поранено, один отримав бойове травмування. Їх евакуювали до медичного закладу

Упродовж минулої доби, 21 травня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів двох військових було поранено, один отримав бойове травмування. Їх евакуювали до медичного закладу.

Від початку поточної доби, 22 травня, зафіксували два обстріли з боку бойовиків: поблизу Пісків та біля Причепилівки. Бойових втрат немає, заявили у штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понад 12,6 тисяч військових.

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